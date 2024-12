TMW Juventus, Koopmeiners vede la Fiorentina. Da Danilo a Douglas Luiz, novità anche su Weah

Superato il giorno di Natale e di festa, la Juventus torna in campo per allenarsi. I bianconeri, infatti, devono preparare al meglio l'ultima partita dell'anno, la sfida casalinga contro la Fiorentina, fissata sul calendario per questa domenica 29 dicembre all'Allianz Stadium alle ore 18:00. Come previsto, nella giornata di oggi la ciurma di Thiago Motta si è presentata a Vinovo, allo Juventus Training Center, e ci sono alcune novità importanti.

Per il crash test in vista con i gigliati, valido la 18^ giornata di Serie A, il tecnico italo-brasiliano potrebbe recuperare ben tre pedine importanti. Infatti nella giornata odierna Teun Koopmeiners (sostituito per un fastidio contro il Monza), Danilo e Douglas Luiz hanno svolto un lavoro differenziato - stando a quanto appurato dalla redazione di TuttoMercatoWeb - e filtra ottimismo per una loro presenza in occasione del big match contro la Fiorentina.

Quanto a Timothy Weah e Jonas Rouhi, invece, non ce la faranno per disputare l'ultimo incontro di Serie A prima dell'anno nuovo. Servirà portare ancora pazienza, perciò salteranno la gara con la Viola di Palladino. Ma l'obiettivo è di tornare in forze entro la semifinale di Supercoppa Italiana che vedrà il Milan dall'altro lato del ring. Sia l'ala destra statunitense che il terzino sinistro svedese hanno cerchiato in rosso la data: 3 gennaio 2025, a Riyad, in Arabia Saudita. Fuori causa ancora per diverso tempo invece i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.