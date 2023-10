Juventus, Locatelli: "Siamo stati lì e l'abbiamo vinta all'ultimo. Così è ancora più bello"

vedi letture

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 1-0 contro il Verona: "Abbiamo fatto una bella partita. Quando non si riesce a trovare il gol, si può rischiare di perdere l'equilibrio: noi siamo stati lì e l'abbiamo vinta all'ultimo, così è ancora più bello. Siamo stati maturi, abbiamo fatto girare bene la palla e siamo riusciti a trovare lo spiraglio giusto: dobbiamo rimanere umili, ma è bello vederci primi in classifica. E' importante per me diventare un giocatore sempre più completo, è bello quando riesco ad intercettare e ripartire: sto cercando di lavorare anche su questo".

Per te c'è stata una crescita di anno in anno a livello di personalità

"Devo cercare di arrivare di più al limite dell'area, oggi ho avuto un'opportunità ma poi non l'ho sfruttata. So di dover migliorare, devo cercare di fare più gol per essere ancora più decisivo".