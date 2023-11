Juventus, nel mirino il giovane Joao Neves del Benfica: il club portoghese spara già alto

João Pedro Gonçalves Neves, conosciuto semplicemente con João Neves giovanissimo talento portoghese del Benfica, ha mercato in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, la Juventus starebbe seguendo da tempo il giovane centrocampista classe 2004, legato al Benfica da un contratto fino al 2028. Il club bianconero però non è l'unico club interessato al giocatore: come scrive il quotidiano infatti, sul ragazzo ci sarebbe anche il Manchester United, con i Red Devils rimasti conquistati dalle qualità del giocatore. Il Benfica lo valuta almeno 20 milioni di euro.

Il centrocampista è già protagonista in Portogallo con la prima squadra: in questa stagione ha già collezionato 18 presenze fra campionato, coppe e Champions League, con un gol ed un assist messi a referto.