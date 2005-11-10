Juventus, pieni poteri a Carnevali: per gli affari sotto i 50 milioni servirà solo la sua firma

Pieni poteri a Giovanni Carnevali. La procura conferita dal presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, al neo ad bianconero, Giovanni Carnevali, si staglia su un perimetro ampio che va dalla gestione sportiva a quella organizzativa, commerciale e finanziaria del club.

Stando ai contenuti dell’atto notarile firmato in esecuzione della delibera del Cda del 12 giugno, Carnevali potrà muoversi autonomamente (e dunque con firma singola) per una serie di operazioni che non superino determinati “tetti” finanziari. Per esempio, in merito alla cessione o all’acquisto definitivo o temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori e calciatrici, il limite tocca quota 50 milioni.

Tradotto: per formalizzare operazioni di importo più elevato (fino ai 75 milioni), Carnevali dovrà munirsi della firma congiunta del presidente del cda bianconero (Ferrero), o - in alcuni casi - di una sua delega scritta. Cifre differenzi per la messa sotto contratto di allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici o sportivi. In questi casi, Carnevali potrà stipulare e risolvere accordi fino a 10 milioni, mentre con la firma congiunta di Ferrero la soglia si alzerebbe a 75 milioni, fa sapere oggi Tuttosport.