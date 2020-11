Juventus, Pogba sogno alimentato solo dall'amicizia con Raiola: costi insostenibili

Paul Pogba è destinato a restare un sogno per la Juventus a causa dei potenziali costi insostenibili per rilevarlo dal Manchester United. Al momento, l'unica possibilità che spingono a credere nella fattibilità di un ritorno del Polpo a Torino, sono legate al feeling con Mino Raiola. Troppo poco per credere che la Vecchia Signora torni a fare sul serio per il francese, a meno che da qui ai prossimi mesi non cambi la valutazione del giocatore. A riportarlo è Tuttosport.