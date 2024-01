Ufficiale Juventus, preso il difensore brasiliano Pedro Felipe. I dettagli del trasferimento

Ufficiale un nuovo acquisto da parte della Juventus, che va a rinforzare per il momento la squadra NextGen. Depositato in Lega Serie A il contratto di Pedro Felipe de Jesus Gomes, meglio noto semplicemente con il nome d'arte di Pedro Felipe (19 anni), difensore centrale di nazionalità brasiliana che qualche addetto ai lavori ha già descritto come un "nuovo Bremer". Come si apprende dal deposito del contratto, il trasferimento è in prestito. La Juventus ha comunque a proprio favore un diritto di riscatto di circa 2 milioni di euro.

Non è l'unico arrivo odierno, dato che i giovanili hanno completato anche un altro tesseramento dal Sud America per le proprie squadre giovanili, quello del classe 2008 di passaporto argentino Francisco Barido, un 15enne del quale si parla un gran bene.

Nel frattempo, sempre oggi la Juventus ha chiuso il colpo Alcaraz. Il centrocampista arriverà nelle prossime ore in Italia, dopo aver svolto le visite mediche in Inghilterra e come vi abbiamo raccontato in mattinata la formula sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. In questo mercato di gennaio, e fino al termine della stagione, la Juve spenderà un totale di 3 milioni di euro: 500mila euro per il prestito, oltre ad altrettanti legati ai bonus, per uno stipendio netto da 700mila euro fino al termine della stagione, per quello che sarà dunque tutto l'esborso della Vecchia Signora in queste settimane.