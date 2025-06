Lazio, da Tavares a Castellanos: il “no” arabo e l’apertura alla Premier

Si inizia a muovere il mercato intorno a Formello, con la Lazio che ha dovuto respingere al mittente l’offerta dell’Al-Hilal per Nuno Tavares. Il terzino portoghese può essere uno dei protagonisti del mercato in uscita dei biancocelesti, ma non alle cifre proposte dagli arabi. Trenta milioni bonus compresi, che per la Lazio diventerebbero circa 18 visto il 40% sulla rivendita da dover riconoscere all’Arsenal. Per meno di 35-40 milioni di euro il portoghese non parte, per questo l’assalto dell’Al-Hilal è stato bloccato e con ogni probabilità non si riproporrà in casa biancoceleste. Inzaghi ha bisogno di rinforzi per il mondiale per club, la Lazio ha frenato e a poco meno di 48 ore dalla chiusura della finestra di giugno è improbabile che l’operazione possa chiudersi. La conferma arriva anche dal forte interesse dell’Al-Hilal per Angelino, che prenderebbe così il posto di Tavares nel 3-5-2 che ha in mente Simone Inzaghi.

Lazio, possibile futuro in Inghilterra per Castellanos

Chi può avere mercato nelle prossime settimane è Valentin Castellanos. L’attaccante argentino ha già fatto sapere di non voler aprire a un trasferimento in Arabia o un possibile ritorno in America, ma la Premier ha ben altro fascino. Il Taty in questo momento è la prima alternativa in attacco per Scaloni nella gerarchia della nazionale argentina e l’ex Girona vuole strappare la convocazione per il mondiale americano del prossimo anno. Per questo motivo non è disposto a lasciare l’Europa, ma un trasferimento in Premier League sarebbe ben visto dall’argentino e non dispiacerebbe neanche alla Lazio. I biancocelesti chiedono non meno di 30-35 milioni di euro per Castellanos e ci sono diverse squadre in Inghilterra che sono alla ricerca di un attaccante. Il Wolverhampton ha fatto più di un sondaggio, il West Ham da anni è alla ricerca di un numero nove affidabile e anche il Crystal Palace, rimanendo a Londra, cerca un centravanti. L’obiettivo della Lazio è quello di scatenare un’asta per Castellanos, con le sterline inglesi che potrebbero finanziare il mercato in entrata in quel di Formello.