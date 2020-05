Juventus, Rabiot torna o no? Intanto il popolo di Twitter si schiera contro il francese

In protesta o no, Adrien Rabiot sta facendo molto discutere in patria, specie sui social, dove tanti francesi si sono apertamente schierati contro il centrocampista della Juventus, ancora in Costa Azzurro nonostante la convocazione del club per la ripresa degli allenamenti, e in favore del ct transalpino Deschamps, che lo ha escluso dal progetto praticamente da subito. Commenti come "Sono felice che uno come Rabiot non abbia sentito neanche l'odore di una Coppa del Mondo" e "La carriera di Adrien Rabiot, direzionata da sua madre, è un esempio di tutto ciò che non mi piace nel calcio" sono praticamente ovunque nell'etere.