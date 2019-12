Juventus, Sarri: "Dopo il secondo gol abbiamo pagato qualcosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di JTV dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio: "La sensazione è che siamo arrivati un po' corti a livello di energie fisiche, nervose e mentali. E' l'ultima partita di questo ciclo, abbiamo giocato anche mercoledì, probabilmente siamo arrivati un po' corti. Poi il risultato lascia il tempo che trova perchè noi al 90esimo abbiamo avuto la palla per il pareggio, quindi siamo rimasti in partita fino alla fine, con questa sensazione, che un pizzico di brillantezza fisica e metale ci mancava - riporta TuttoJuve.com -. Il bivio della partita? Il secondo gol in un momento della partita abbastanza contenuto, non era un momento della partita in cui sembrava dovessero venire fuori svolte importanti. Lì probabilmente abbiamo pagato qualcosa, però la squadra ha anche cercato di reagire. Nel finale è andata vicina al pari in un paio di occasioni. E' chiaro che contro la Lazio, se ti devi sbilanciare, il rischio contropiede è perenne".