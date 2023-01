Juventus, Scanavino destinato a restare a lungo: le linee guida richieste dal club

Maurizio Scanavino da mercoledì sarà ufficialmente il nuovo amministratore delegato della Juventus, ma il dirigente si è già presentato alla squadra prima di Natale. L'ad non sarà una figura di passaggio, ma un manager destinato a restare a lungo in bianconero. Il suo ruolo sarà quello di camminare sul filo tra la necessità di tenere i costi bassi, visti i 200 milioni di euro di debiti a bilancio, e mantenere alta la competitività della rosa. Per questo dal mercato di gennaio non ci si attendono squilli, con la priorità alle cessioni, con McKennie e Zakaria da piazzare in via definitiva. Solo se arrivassero davvero queste due operazioni in uscita, allora si potrebbe pensare a qualche entrata last minute. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.