Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, qualora Pjanic non dovesse farcela per la sfida con l'Atalanta, Maurizio Sarri ha in mentre tre possibili soluzioni in mezzo al campo. Quella più logica porta a Rodrigo Bentancur, vice play da inizio stagione, le alternative sono Rabiot e Emre Can. Il problema è Gasperini. Se c’è un campo su cui non è il caso di presentarsi senza la guida di metà campo, è Bergamo. L’Atalanta quando sta bene pressa, toglie il fiato e i tempi di gioco, riparte verticale e in verticale colpisce. Bentancur è atteso domani sera dall’amichevole con l’Argentina di Tel Aviv, molto delicata per questioni di sicurezza, poi tornerà da Sarri. Se Pjanic non migliorerà in fretta, avrà tre giorni per prendere in mano la Juve.