Juventus, Simone Inzaghi tra i candidati alla panchina per la prossima stagione

Punto panchina Juventus da La Gazzetta dello Sport dove avanza la candidatura di Simone Inzaghi per un eventuale post-Spalletti a partire dalla prossima stagione.

Profilo gradito alla Continassa, sa coniugare risultati e sostenibilità

L'ex allenatore dell'Inter è legato fino al 2027 all'Al Hilal ed è molto apprezzato alla Continassa per i risultati che ha portato sia in nerazzurro che alla Lazio, sia per il modo di rapportarsi con i giocatori e con la società. Ilo tecnico di Piacenza è ritenuto anche un profilo perfetto perché aziendalista, in grado di coniugare risultati con la sostenibilità. Anche per il discorso ingaggio, dopo due anni in Arabia Saudita, il tecnico portebbe accontentarsi di un accordo in linea con le attuali disponibilità bianconere.