Juventus, Simone Inzaghi tra i candidati alla panchina per la prossima stagione
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 08:56Serie A
autore Gaetano Mocciaro
21.10.2026 08:56Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Punto panchina Juventus da La Gazzetta dello Sport dove avanza la candidatura di Simone Inzaghi per un eventuale post-Spalletti a partire dalla prossima stagione.
Profilo gradito alla Continassa, sa coniugare risultati e sostenibilità
L'ex allenatore dell'Inter è legato fino al 2027 all'Al Hilal ed è molto apprezzato alla Continassa per i risultati che ha portato sia in nerazzurro che alla Lazio, sia per il modo di rapportarsi con i giocatori e con la società. Ilo tecnico di Piacenza è ritenuto anche un profilo perfetto perché aziendalista, in grado di coniugare risultati con la sostenibilità. Anche per il discorso ingaggio, dopo due anni in Arabia Saudita, il tecnico portebbe accontentarsi di un accordo in linea con le attuali disponibilità bianconere.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
09:12 Serie A
Rizzetta al Maradona, ospite di ADL: pochi mesi fa l'offerta di oltre 2 miliardi per il Napoli
09:10 Serie ATMW
TMWIl clamoroso confronto tra la sua Juve e questo Napoli spiega tutti i timori di Allegri
09:08 Serie A
Floriani felice intuizione di Gattuso. E la Lazio è al lavoro per il rinnovo di contratto
09:04 Serie A
Il CEO dello Shakhtar verso la sfida con l'Inter: "In noi si identificano tutti gli ucraini"
08:59 Serie ATMW
TMWMcTominay segna più degli attaccanti. E' lui il miglior bomber da quando è a Napoli