La Juventus potrebbe dire addio a fine stagione a Luciano Spalletti. Una scintilla che non è mai scattata tra i tifosi e il tecnico di Certaldo, che sarà sostituito però da un altro top allenatore italiano: si fanno i nomi di Antonio Conte e Simone Inzaghi. E alla radio di Tuttomercatoweb.com si parla di quale sarebbe la scelta migliore per il club.

Pino Capua: "Ma non sarà che Conte non lo vuole più nessuno? Sperava nel Manchester e non l'hanno chiamato. L'intervista di ieri comunque l'ho vista fuori luogo o quantomeno scorretta nei confronti di Spalletti. Bisogna avere rispetto di chi sta lavorando in questo momento alla Juventus. In questa Juve e con questa dirigenza comunque è difficile che arrivi Conte, dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per vederlo tornare a fine stagione. L'allenatore ideale per la Juventus comunque è Simone Inzaghi".

Christian Recalcati: "Ne ho parlato un mese fa di un contatto Inzaghi-Juve, ma lui è affascinato dalla Premier e dal Tottenham, dove dovrebbe andare con Ausilio. Detto questo, io andrei su Simone Inzaghi. Anche perchè prima di accettare l'Inter era in ballo la Juve, a cui piace da anni".

Enzo Bucchioni: "Ci leggo in questa vicenda una questione emozionale, personale. Il desiderio di Conte di tornare lì che potrebbe sorpassare tutte le difficoltà evidenti della Juve. Per tornare credo rinuncerebbe a tutto. Perché ci sta lavorando tanto a questo. E' una sfida personale, lo ha detto, ha lasciato un lavoro non finito, con un filo spezzato in maniera brusca. Gli fa vedere che anche in questa situazione è determinante. Scelgo Conte comunque. Inzaghi comunque è stato due anni in Arabia, fossi un dirigente di una big ci penserei, tutti quelli tornati da lì hanno faticato molto, da Pioli a Garcia. Se fossi un dirigente devo puntare sull'emozione, su Conte".

Giuliano Giannichedda: "Sono due allenatori diversi. La differenza è che e va Conte, devi tornare sul mercato prepotentemente, con Inaghi la stessa situazione la puoi creare in 2-3 anni. Conte chiede subito la possibilità di avere una Juve protagonista. Inzaghi inizialmente si adatta".

Ezio Sella: "Scelgo Conte, che ha un grande impatto. E' un grande lavoratore, riesce semrpe a motivare al massimo i giocatori, è un valore aggiunto per una società. Per me è uno dei più bravi allenatori che c'è in Europa".

Stefano Discreti: "Conte è uno che non accetta compromessi. In questo momento è garanzia di competizione. Non accetta la panchina a qualsiasi condizione. Se non gli dai le certezze, non torna. Credo che Carnevali non vorrebbe Conte, così come Giuntoli preferì Motta a Conte, che provò a richiamare quando fallì il primo. Un dirigente non lo vuole Conte, perché è un accentratore, è uno ingombrante. Se lo accetta, è perché pensa che se non punta su di lui lo mandano a casa".

Fabrizio Carcano: "Sinceramente ero convinto che Spalletti sarebbe stato disarcionato in estate per fare posto a Conte, ma ora vedo Spalletti che ha in mano la squadra. Conte ovunque è andato, ha fatto bene, anche in situazioni non semplici. Inzaghi ha preso in mano una situazione importante all'Inter, Conte ha un palmares decisamente diverso".

Arturo Di Napoli: "Oggi sceglierei Inzaghi, perché è abituato a questo. L'Inter ha vinto spendendo poco e vuol dire che è possibile vincere anche rimanendo nel budget".

Massimo Brambati: "Ora c'è Spalletti che sta facendo il suo lavoro con tante difficoltà, vedi gli infortuni anche, quindi giusto rispettare il lavoro di chi c'è adesso. Se poi la Juve a fine anno decidesse di cambiare, non puoi sbagliare tre volte. Sarebbe imperdonabile. Ci sono giocatori che performerebbero in modo diverso, senza nulla togliere a chi c'era prima e adesso. A Conte l'ho visto far crescere dei giocatori che ritenevo al top, ma che non era così. Non è più la Juve di prima, è vero ma lui sarebbe in grado di farla tornare quella di prima".