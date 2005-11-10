Sorride Simone Inzaghi: 6ª vittoria di fila per l'Al Hilal e primo posto. Milinkovic-Savic gol
Gaetano Mocciaro
Sorride Simone Inzaghi alla guida del suo Al Hilal. Successo per 1-3 sul campo dell'Al Ettifaq, in gol anche Sergej Milinkovic-Savic mentre il protagonista è Ollie Watkins, autore di una doppietta. Sesta vittoria consecutiva e primo posto mantenuto. Nel pomeriggio successo anche dell'Al Nassr che grazie a un gol di Samu Costa supera l'Al Hazem. Questo il quadro aggiornato della Saudi Pro League, arrivata alla 13ª giornata:
Giovedì 26 novembre
Al Fateh - Al Riyadh 1-0
Abha - Al Shabab 0-1
Al Faysaly - Al Diriyah 2-2
Venerdì 27 novembre
Al Kholood - Al Khaleej 2-1
Al Qadsiah - Al Fayha 2-0
Al Ittihad - Neom 1-0
Sabato 28 novembre
Al Hazem - Al Nassr 0-1
Al Ettifaq - Al Hilal 1-3
Al Ahli - Al Taawon (ore 18.30)
CLASSIFICA
1. Al Hilal 33
2. Al Qadsiah 31
3. Al Nassr 31
4. Al Ittihad 27
5. Al Ahli 24
6. Neom 22
7. Al Ettifaq 19
8. Al Shabab 18
9. Al Diriyah 16
10. Al Khaleej 15
11. Al Kholood 15
12. Al Riyadh 12
13. Al Fayha 11
14. Al Faysaly 11
15. Al Hazem 10
16. Al Fateh 9
17. Al Taawon 5
18. Abha 3