«Se Spalletti vince l’Europa League deve rimanere alla Juventus e Carnevali non aspetta altro». Stefano Impallomeni, nella discussione sulla panchina della Juventus, offre una riflessione che non passa inosservata.

Dopo la candidatura di Conte, il dibattito sul futuro tecnico della Juve è diventato centrale. Il valore dell’ex allenatore del Napoli è fuori discussione: quello che ha fatto e vinto ovunque sia andato è sotto gli occhi di tutti. Così come è nota la sua metodologia di lavoro e la sua non propensione a essere un allenatore aziendalista, un atteggiamento che spesso ha portato a rotture con i club.

È vero che il suo modo di operare ha prodotto risultati, ma è altrettanto vero che il contesto calcistico italiano oggi non ha più la potenza economica di qualche anno fa. Per questo, se vuoi guidare un club come la Juventus, che deve rispettare determinati paletti, devi essere disposto a scendere a compromessi.

Nel discorso sulla panchina bianconera è entrato anche Inzaghi. Quest’ultimo, infatti, a differenza di quanto sostiene Conte, è subentrato proprio ad Antonio all’Inter e, nonostante qualche sacrificio sul piano tecnico, ha vinto. Soprattutto, è arrivato per due volte in finale di Champions League, costruendo risultati importanti anche attraverso l'utilizzo di giocatori arrivati a parametro zero. Un tecnico che lavora in maniera diversa, ma che sa comunque produrre risultati. Anche la qualità di Inzaghi è fuori discussione e, come ho già avuto modo di dire, lo vedrei molto bene alla Juventus, soprattutto con la gestione Carnevali.

Ma, tornando all'osservazione iniziale di Impallomeni, non possiamo trascurare un aspetto: in caso di vittoria dell'Europa League da parte di Spalletti, cambiare guida tecnica diventerebbe molto più complicato. La Juve tornerebbe a vincere un trofeo internazionale che manca dal 1996 e Carnevali, alla sua prima stagione in bianconero, si ritroverebbe subito una coppa in bacheca potendo programmare il futuro in maniera più forte economicamente.

La Juventus è ancora in ballo in questa stagione e, proprio per questo, il lavoro del tecnico va rispettato. Carnevali, dopo le parole di Conte sul chiudere il cerchio alla Juve, deve far sentire la propria voce e dare forza a Spalletti e alla squadra. Non si può rischiare un altro bagno di sangue senza Champions.

Il futuro è oggi, il domani può attendere.