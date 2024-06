Juventus, sinergia più marcata con la Next Gen: alla base il legame Motta-Montero

La rivoluzione che avverrà in casa Juventus in estate non riguarderà solo la guida tecnica della prima squadra. Oltre all'annuncio di Thiago Motta, che dovrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana, ci sarà la promozione di Paolo Montero - reduce da due panchine in Serie A in sostituzione dell'esonerato Massimiliano Allegri - dalla guida della Primavera a quella della Juventus Next Gen.

Con l'arrivo in panchina dell'ex difensore uruguaiano, il legame tra prima e seconda squadra della Juventus sarà ancora più stretto. Il motivo, secondo quanto riporta Tuttosport, è legato allo stretto rapporto di amicizia tra Motta e Montero nato sui banchi di Coverciano avendo frequentato insieme il corso nel 2020. Un'amicizia che non può che portare benefici alla Juventus, con i due tecnici che saranno portati naturalmente a confrontarsi con una certa frequenza.

Conseguentemente, l'idea di calcio proposta in prima squadra dall'ex tecnico del Bologna verrà a sua volta ripetuta - nei limiti del possibile - in Serie C dalla Juve Next Gen. In questo modo, i ragazzi che si metteranno in mostra agli ordini di Montero saranno più pronti nl momenti in cui verranno promossi nella Juve dei grandi e dovranno recitare il copione tattico di Motta.