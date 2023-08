Juventus, sirene turche per Locatelli? Giuntoli: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta"

Juventus attiva sul fronte cessioni in questi giorni, ma tra i giocatori destinati a lasciare Torino non dovrebbe figurare Manuel Locatelli. Secondo quanto riporta Tuttojuve.com, dalla Turchia sono emerse alcune indiscrezioni secondo le quali il Fenerbahce sarebbe interessato all'ex centrocampista del Sassuolo.

Per saperne di più si questo possibile interesse per Locatelli, il canale turco Sports Digitale ha contattato direttamente Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds bianconero ha spento qualsiasi tipo di voce: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Fenerbahçe per Locatelli, niente da fare". Stessa risposta anche da parte dell'agente del centrocampista bianconero, Stefano Castelnovo: "La notizia non è vera".