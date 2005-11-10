Juventus, Spalletti pazzo di Brahim Diaz che non apre: vuole restare al Real ad ogni costo

La Juventus continua la propria rivoluzione e, salutato Cobolli e accolto Carnevali come nuovo amministratore delegato, adesso è pronta a buttarsi sul mercato, alla ricerca di quei nomi che possano permetterle di fare il tanto agognato salto di qualità e tornare a competere ai vertici della Serie A.

in tal senso, Luciano Spalletti ha sempre ribadito come per farlo, i dirigenti della Signora saranno chiamati ad allestire una squadra che abbia una serie di profili internazionali e di esperienza che possano alzare il tasso tecnico e caratteriale anche dei compagni. Un profilo che potrebbe corrispondere a quello di Brahim Diaz.

Come riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, nella giornata di oggi ci sarebbe stato un nuovo meeting tra Spalletti e la dirigenza della Juventus, con il tecnico toscano che ha ribadito come per lui la prima scelta resta il marocchino del Real Madrid. Spalletti è pazzo di Brahim Diaz e farebbe di tutto per portarselo alla Continassa, ma il problema sta nel convincere il ragazzo. Non è un mistero, infatti, di come Brahim sia legatissimo al Real Madrid e la sua intenzione è quella di non lasciarlo. L'unica possibilità che potrebbe venire in soccorso della Juventus è il volere di Mourinho. Se lo Special One non lo riterrà necessario e lo metterà sul mercato, allora un ritorno in Serie A potrebbe non essere così impossibile.