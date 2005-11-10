Milan, ritorno di fiamma per Brahim Diaz: il fantasista può lasciare il Real Madrid

Il Milan torna a pensare a Brahim Diaz per la trequarti. Lo spagnolo vuole più spazio al Real Madrid e conosce già ambiente e Serie A.

Il Milan continua a cercare un nuovo giocatore per completare la trequarti. Kerim Alajbegovic e Konstantinos Karetsas erano stati inseriti nella lista della dirigenza, ma i rossoneri non hanno mai affondato il colpo, anche a causa di un mercato in uscita rimasto a lungo bloccato. I due giovani talenti hanno comunque indicato con chiarezza il tipo di profilo ricercato: un calciatore rapido, tecnico e capace di muoversi tra le linee, trovando spazio anche contro avversari schierati con reparti stretti.

Il Milan torna a pensare a Brahim Diaz

Tra i nomi sondati sarebbe riemerso quello di Brahim Diaz. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il fantasista potrebbe diventare una soluzione concreta per la trequarti rossonera. Si tratterebbe di un ritorno a Milano dopo l’esperienza già vissuta con la maglia del Diavolo. La conoscenza di Milanello, della Serie A e dell’ambiente rappresenterebbe un vantaggio importante, riducendo sensibilmente i tempi di adattamento.

Poco spazio al Real Madrid

Brahim Diaz vorrebbe restare al Real Madrid, ma allo stesso tempo desidera giocare con maggiore continuità. La concorrenza nella formazione spagnola è particolarmente elevata, con Bellingham, Arda Guler e il nuovo arrivato Bernardo Silva davanti nelle gerarchie offensive. Il Milan osserva quindi con attenzione l’evoluzione della situazione. Molto dipenderà dalla formula richiesta dal Real Madrid e dalle eventuali cessioni che consentiranno ai rossoneri di liberare spazio e risorse. Brahim conosce già il club e possiede le caratteristiche cercate: il ritorno di fiamma potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.