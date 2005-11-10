Juventus, una squadra intera in partenza: per la plusvalenza necessaria entro il 30, via Miretti

Tra rientri dai prestiti e mancati riscatti, la conta dei calciatori della Juventus al 1° luglio arriva a 29, senza considerare chi potrà eventualmente fare la spola tra la Next Gen e la prima squadra. La prima gare sfida di Carnevali sarà trovare una sistemazione a Lois Openda, con in più il coefficiente di difficoltà reso più elevato dall’obbligo di non cadere, contrattualmente parlando, in una minusvalenza.

L’aspetto positivo è che, nonostante una stagione disastrosa del belga a Torino - annata nera che peraltro gli è costata la pesantissima esclusione dai convocati del Belgio ai Mondiali - ci sono stati dei sondaggi all’estero per capire la fattibilità dell’operazione: le squadre interessate sono, in ordine sparso, Eintracht Francoforte (alla fine Openda ha lasciato qualche buon ricordo in Bundesliga), il Lens in Francia e ben tre potenziali pretendenti in Premier League, ovvero Leeds, Nottingham Forest ed Everton.

Con la valigia pure Arek Milik, che ha ancora un anno di contratto e tra gli esterni offensivi quello più in bilico è Edon Zhegrova, che non è mai riuscito a incidere e ha quasi sempre iniziato le partite dalla panchina. Destino simile Douglas Luiz e Arthur Melo, che rientrano dai prestiti rispettivamente all’Aston Villa e al Gremio. Più facile vendere Thuram, che però non è certamente un esubero: finora le squadre che si sono affacciate con un certo interesse non hanno riscontrato il gradimento del francese e del suo entourage. E per arrivare ai 13 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno la mossa più facile è, forse, cedere Miretti.