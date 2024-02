Juventus, su Rabiot c'è l'interesse del Bayern Monaco. Problema decreto crescita

TuttoJuve fa il punto sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus che è in scadenza contrattuale al 30 giugno del 2024. Il giocatore attenderà il termine della stagione prima di sciogliere le riserve, come già fatto un anno fa, quando ha poi firmato il rinnovo nonostante una sensazione di poco ottimismo circa la sua volontà di rimanere alla Juve. Decisivo Massimiliano Allegri che lo ha fatto diventare un punto di riferimento della sua Juventus, anche in questa stagione. Un'eventuale permanenza del tecnico sarebbe una rassicurazione anche per il francese, che vuole puntare al massimo sia in Italia che in Europa.

Nelle scorse ore però il Bayern Monaco ha messo nel mirino il giocatore. Già nella passata stagione, tramite l'ex juventino Hasan Salihamidzic (poi destituito dal ruolo di direttore sportivo), i bavaresi lo avevano guardato con parecchio interesse. Non è però l'unico grande club a essere sull'attenti, perché il Barcellona sta valutando il suo profilo.

Attualmente Rabiot percepisce circa 10 milioni all'anno ed è il più pagato della rosa bianconera, ma beneficia anche del decreto crescita. In caso di ulteriore rinnovo a giugno questo non sarà retroattivo e quindi il lordo salirà decisamente rispetto all'attuale, quasi raddoppiando lo stipendio netto. Insomma, un groviglio difficile da dirimere.