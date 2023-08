Juventus subito in campo dopo il pari col Bologna. Domani giorno libero concesso da Allegri

vedi letture

Dopo il pareggio casalingo contro il Bologna (1-1 con le reti di Ferguson e Vlahovic), Juventus in campo alla Continassa. I bianconeri, prima della pausa per fare spazio agli impegni delle Nazionali, saranno attesi, il prossimo 3 settembre, dalla trasferta di Empoli.

La squadra si è ritrovata al JTC al mattino agli ordini di Mister Allegri, suddivisa in due gruppi. Chi è sceso in campo dall'inizio all'Allianz Stadium ha svolto una seduta di scarico, lavoro in campo per gli altri, con seduta focalizzata sulla gestione del possesso palla e conclusa da una serie di partitelle sotto pressione.

Il gruppo si ritroverà mercoledì per una doppia seduta di allenamento.