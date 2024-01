Juventus, Szczesny: "C'è amarezza, ma punto importante. A Milano per coltivare un sogno"

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro l’Empoli terminato 1-1.

Metti il Milan nella lotta scudetto?

"Il Milan è forte, nel girone di ritorno stanno facendo bene e sono nella lotta per lo scudetto".

Sensazioni dopo la partita?

"C'è un po' di amarezza, quando giochi in casa con l'Empoli - con tutto il rispetto - vogliamo sempre vincere. Giocare in 10 per 75 minuti non è comunque facile, portare a casa un punto è positivo. Lo scorso anno queste partite le perdevamo, oggi ci siamo compattati, subito poco e portato a casa un punto importante".

Oggi Milik era troppo carico?

"Capita, ha sbagliato e speriamo che si faccia perdonare in campo. A noi non deve chiedere scusa, siamo una squadra, perdiamo e vinciamo tutti insieme. Deve ripagarci in campo con belle prestazioni e tanti gol".

Cos'è cambiato in Vlahovic?

"A livello mentale poco o niente, è sempre un ragazzo con tanta cattiveria in allenamento e in partita. Sta molto meglio fisicamente e quando p così, è immarcabile".

Se la gioca con Lautaro?

"Sono due molto forti. Un po' diversi, ma molto forti".

Vi sentite all'altezza dell'Inter?

"Siamo lì, andiamo a Milano per conquistare questo nostro sogno: vincere la partita e andare in tasta al campionato. Non sarà semplice, quest'anno l'Inter è molto forte. Però siamo lì e vogliamo lottare".

Ci racconti Yildiz?

"Ha le qualità per essere forte, ma deve stare con i piedi per terra perché la strada è lunga. Dall'anno scorso di vedeva che ha giocate da fuoriclasse, ma deve metterci tanto lavoro".

Un messaggio ai tifosi della Juve?

"Noi parliamo in campo".