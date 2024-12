Juventus, un difensore a gennaio: Hancko il primo nome per Giuntoli

vedi letture

AAA difensore cercasi. Rinforzare il reparto arretrato è la priorità, forse l'unica, della Juventus in vista del prossimo mercato di gennaio. L'infortunio di Gleison Bremer ha privato Thiago Motta della colonna portante della propria retroguardia. Il tecnico italo-brasiliano, anche pescando dalla Next Gen - Savona ormai è regolarmente nelle rotazioni - ha trovato le contromisure e la difesa ha trovato solidità e continuità. Anche superiore al rendimento offensivo. A livello numerico, però, in casa bianconera sanno benissimo quanto possa essere utile ampliare le scelte a disposizione dell'allenatore.

L'identikit è abbastanza chiaro. Premesso che a gennaio potrebbero esservi novità anche su Danilo, nel qual caso si renderebbe necessario un duplice intervento, la Juventus punterebbe su un giocatore da prelevare in prestito, preferibilmente giovane che però dia garanzie nell'immediato. Un profilo che porta, ad Antonio Silva. Il classe 2003 del Benfica piace molto e nelle ultime settimane il suo agente Jorge Mendes è stato a Torino. Da capire i margini di fattibilità col club portoghese, che finora non ha aperto la porta se non per cifre molto alte, richiesta da 35 milioni di euro. L'eventuale cessione di Fagioli porterebbe in cassa utili a tal fine.

Le alternative sono diverse. La Juve, come molte, sta seguendo con attenzione la buona stagione di Ardian Ismajli, sul quale sta però accelerando il Napoli. Prende sempre più quota, al punto da diventare la principale, la strada che porta a David Hancko, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina e per il quale sarebbe più credibile un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League: "Lo seguiamo da tempo", ha detto di recente Giuntoli. Più defilata l'ipotesi Milan Skriniar, in un rapporto complicato col Paris Saint-Germain ma che dovrebbe venire incontro a Giuntoli sotto il profilo dell'ingaggio.