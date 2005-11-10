Kaio Jorge chiama la Juventus. E se fosse proprio lui il colpo per gennaio?

Inutile nascondersi. La Juventus ha bisogno di un centravanti che segni. Se in Europa il duo Woltemade-Kolo Muani ha dato comunque qualche tipo di risposta, in campionato la coppia di centravanti bianconera spara a salve, con un gol segnato dal francese e nessuno dal tedesco. E così per gennaio è lecito, quasi scontato, pensare ad un intervento sul mercato in questo senso.

Kaio Jorge segna più di un gol ogni due partite

Fra i vari Zirkzee e Balogun, nelle scorse ore è arrivata un'autocandidatura particolarmente strana. Il brasiliano Kaio Jorge, meteora proprio della Juventus, in patria ha ritrovato lo splendore che in molti intravedevano in lui. Per intenderci, nell'ultima stagione col Cruzeiro ha segnato 21 gol su 44 partite. In quella precedente addirittura 26, sempre in 44 apparizioni. In sintesi 47 gol nelle 88 partite delle ultime due stagioni.

L'autocandidatura può diventare un'idea?

Numeri intriganti che vanno a sommarsi ad un suo desiderio emerso nelle scorse ore: "Adesso sarei pronto a tornare in Italia e magari proprio alla Juve, oggi farei molto meglio. Sì, mi piacerebbe tornare alla Juve, sogno di giocare ancora in Italia, conosco già la lingua e mi piace il calcio italiano". Kaio Jorge insomma vorrebbe tornare alla Juventus. Ma c'è di più: i bianconeri mantengono il 30% sulla rivendita, particolare che abbasserebbe non di poco il prezzo del suo cartellino. E allora perché non valutare sul serio quella che sembrerebbe essere solo una provocazione?