Aria d'addio? A una sola partita dalla fine della stagione, Kaio Jorge torna sotto le luci dei riflettori. Oggetto del desiderio di svariati club, con offerte ricevute già nel finale del 2025, potrebbe tornare di moda. Dopo essere stato decisivo nella vittoria contro il Fluminense con un suo gol, l'attaccante classe 2002 ha commentato la possibilità di lasciare il Cruzeiro.

La dichiarazione

Kaio ha un contratto fino al dicembre del 2030, ma è nel mirino di grandi squadre. West Ham e Flamengo avevano presentato proposte ufficiali un anno fa, respinte dal Cruzeiro. Per il 2027, l'ex Juventus ha un desiderio chiaro: "Dobbiamo aspettare che finisca quest'anno. Non sappiamo ancora come andrà. Lasciamo tutto nelle mani della dirigenza, che indicherà il percorso migliore per i giocatori. È normale che arrivino delle offerte. Quando un calciatore giovane si mette in mostra per due stagioni consecutive ad alto livello e segnando gol, è ovvio che attiri l'attenzione dei club europei, ma io sono molto tranquillo: ho un contratto fino al 2030. Pedrinho conosce il mio desiderio".

La precisazione

Nei pensieri di Kayo Jorge non c'è quella di levare le tende e abbandonare il Cruzeiro, ma il club brasiliano potrebbe avere altri piani per il destino del 24enne: "Il mio desiderio è restare nel club e lo sanno tutti, ma solo se sarà un bene per la società. A volte non posso decidere io: a volte il giocatore vorrebbe rimanere, ma una cessione può rivelarsi vantaggiosa per il club". Non avrà dichiarato di voler salutare la Raposa, ma dopo 25 gol e 4 assist in 49 partite ufficiali tra tutte le competizioni le sirene di mercato dovrebbero tornare a suonare.