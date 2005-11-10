Kaio Jorge domina col Cruzeiro e chiama la Juve: "Vorrei tornare, oggi farei molto meglio"

Vi ricordate Kaio Jorge? L'attaccante brasiliano, passato senza troppo successo anche dalla Juventus (e dal Frosinone) dal 2021 al 2024, oggi ha trovato la sua dimensione al Cruzeiro. Ma la maglia bianconera resta comunque nel suo cuore... Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il classe 2002 ha ripercorso la sua avventura a Torino, prima nell'Under 23 e poi in prima squadra, e svelato uno dei suoi desideri per il futuro.

Le parole di Kaio Jorge

"Alla Juve in cinque mesi ho giocato meno di quanto mi sarei aspettato, speravo di avere almeno una ventina di minuti a partita, anche perché in settimana mi allenavo sempre al massimo e in amichevole facevo gol. Sicuramente sul mio cammino a Torino però ha influito l'infortunio", ha dichiarato il calciatore del Cruzeiro, per il quale la Juve mantiene un 30% sulla futura rivendita.

Kaio Jorge ha poi proseguito così: "Adesso sarei pronto a tornare in Italia e magari proprio alla Juve, oggi farei molto meglio. Resto legatissimo al club, che mi ha aiutato nel periodo difficile dell'infortunio e ha creduto in me, permettendomi di realizzare il mio sogno di giocare in Europa. Prima di firmare per i bianconeri ricordo che parlai anche con Allegri e Nedved che mi espressero tutta la loro voglia di vedermi in bianconero". Infine, un'ulteriore conferma sulla sua volontà: "Sì, mi piacerebbe tornare alla Juve, sogno di giocare ancora in Italia, conosco già la lingua e mi piace il calcio italiano, quando sono arrivato ero ancora molto giovane".