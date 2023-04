Kjaer: "Queste gare mi fanno sentire vivo. Hai tutto da vincere ma anche tutto da perdere"

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine della gara vinta 1-0 contro il Napoli: "Queste gare mi fanno sentire vivo, ho trovato un modo di stare bene in campo in queste serate. Sono serate in cui hai tutto da vincere ma anche tutto da perdere".

Qual è il segreto per non far segnare il Napoli?

"Dipende tanto dagli uomini offensivi, loro facevano una buona pressione e la squadra restava compatta. Secondo me abbiamo trovato un ottimo modo per lavorare di squadra in fase difensiva".