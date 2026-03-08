Kjaer a San Siro per il derby: "Il Milan è cresciuto tantissimo. Gabbia è diventato un leader"

L'ex difensore del Milan, Simon Kjaer, presente a San Siro per assistere al derby di questa sera tra i rossoneri e l'Inter, ha parlato a Milan Tv. Queste le sue parole: "Speriamo bene per stasera, sono qui con mio figlio. La squadra è cresciuta tantissimo dall'anno scorso, mi piace e credo che stasera farà una grande partita".

Non ci sarà Gabbia, che lei conosce bene. Ma anche De Winter sta crescendo tanto. Cosa pensa della difesa del Milan?

"Hanno creato un comfort dentro la squadra che fa sì che chi entra in campo fa bene. Stanno crescendo tutti. Sono molto contento soprattutto per Gabbia, è diventato un leader".

Il derby che ricorda con più affetto?

"Purtroppo ho perso troppe volte. Se potessi cambiare qualcosa della mia carriera al Milan cambierei quelli persi. Ma ho anche dei bei momenti che ricordo".