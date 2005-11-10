Kluivert segna all'ex squadra del padre: Bourmemouth avanti sul Milan dopo 8'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:09Serie A
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22.10.2026 21:09Serie A
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Bournemouth avanti dopo 8 minuti con Justin Kluivert su calcio di rigore. Massima punizione concessa agli inglesi per mani in area di De Winter. Dal dischetto l'olandese è freddo e spiazza Maignan, calciando alla sua sinistra. Ricordiamo che il padre, Patrick, ha vestito la maglia del Milan con poca fortuna nella stagione 1997/98.
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