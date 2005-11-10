Il Manchester United prepara un intervento sul mercato invernale per provare a correggere le difficoltà emerse nella prima parte della stagione. La priorità individuata dalla dirigenza, insieme al nuovo tecnico Mauricio Pochettino, riguarda il reparto difensivo, diventato uno dei principali punti deboli della squadra. Tra i nomi finiti sul taccuino dei Red Devils c'è quello di Nathan Collins, centrale irlandese e capitano del Brentford, considerato uno dei profili più interessanti in vista di gennaio. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il giocatore sarebbe uno dei principali candidati per rinforzare la retroguardia, nell'ambito di un programma di interventi che potrebbe essere anticipato rispetto alle previsioni iniziali.

Collins davanti a Bassey e Branthwaite

Il nome di Collins avrebbe guadagnato posizioni nelle valutazioni del Manchester United anche alla luce delle difficoltà riscontrate sulle altre piste. La società aveva infatti preso in considerazione Calvin Bassey del Fulham e Jarrad Branthwaite dell'Everton, ma entrambe le operazioni presentano ostacoli significativi.

Il difensore nigeriano, ex Ajax, sarebbe vicino al rinnovo contrattuale con il Fulham, circostanza che renderebbe più complicato un suo eventuale trasferimento. Per Branthwaite, invece, il problema sarebbe soprattutto economico: l'Everton valuta molto il proprio centrale e le richieste per lasciarlo partire potrebbero risultare eccessive per le disponibilità dello United nella finestra invernale.

Ecco perché Collins rappresenterebbe un'alternativa concreta. Il classe 2001, nazionale della Repubblica d'Irlanda, ha maturato esperienza in Premier League e veste i gradi di capitano del Brentford. Il suo contratto, infatti, è valido fino al giugno 2029.

Pochettino vuole anticipare la rivoluzione difensiva

L'interesse per Collins si inserisce in un progetto più ampio. Il Manchester United aveva inizialmente programmato una riorganizzazione della difesa in vista della prossima estate, ma il rendimento della squadra avrebbe spinto la dirigenza a valutare un intervento già a gennaio. I numeri spiegano le preoccupazioni: con 34 reti incassate, i Red Devils presentano attualmente la peggior difesa del campionato. Un dato che ha accelerato le riflessioni sul mercato e sulla necessità di consegnare a Pochettino nuovi elementi in grado di garantire maggiore solidità e affidabilità.