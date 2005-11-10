Alex Scott è diventato uno dei centrocampisti più interessanti della Premier League. Il classe 2003 del Bournemouth, protagonista di una stagione positiva tra campionato ed Europa League, ha attirato l'attenzione di diverse big, tra cui Liverpool, Arsenal, Chelsea e Real Madrid.

Il Bournemouth fissa il prezzo

Scott ha un contratto fino al 30 giugno 2028, ma il Bournemouth teme di perderlo, anche considerando la mancata apertura del giocatore a un rinnovo. Il club inglese ha fissato una valutazione particolarmente elevata: non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 100 milioni di euro, cifra che potrebbe arrivare fino a 120 milioni.

Il centrocampista, che ha già collezionato 95 presenze con il Bournemouth, è diventato un elemento fondamentale della squadra, impegnata nelle zone alte della Premier League e in Europa League, dove occupa il secondo posto alle spalle del Benfica.

Scott conquista anche l'Inghilterra

Le prestazioni del 23enne gli hanno permesso di ricevere la prima convocazione con la nazionale inglese. Pochi giorni dopo ha anche debuttato, entrando nella vittoria per 2-0 contro la Repubblica Ceca in Nations League.

Oltre alle principali società inglesi, anche il Real Madrid avrebbe inserito Scott nella lista dei propri obiettivi. Il centrocampista potrebbe rappresentare un profilo ideale per il progetto dei Blancos, ma il prezzo fissato dal Bournemouth rischia di rendere la trattativa particolarmente complicata