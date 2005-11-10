Il Bournemouth ieri sera in Galizia ha vinto 2-1 contro il Celta Vigo nonostante al 19esimo si ritrovasse sotto di un gol e dal 22esimo anche di un uomo per il cartellino rosso rimediato da Diakite. Le cherries, l'unica squadra a punteggio pieno nel maxi-girone di Europa League dopo cinque turni, hanno ribaltato la partita nella ripresa grazie al gol realizzato al 47esimo da Alvaro Rodriguez e al definitivo 1-2 firmato al 78esimo da Rayan. Quest'ultimo, attaccante brasiliano classe 2006, è calciatore arrivato a gennaio dal Vasco da Gama per meno di 30 milioni e quasi certamente - la prossima estate o quella dopo - diventerà la prima cessione a nove cifre di uno dei club che vende meglio al mondo.

In estate un cambio delicatissimo

Ieri sera sul campo del Celta Vigo il Bournemouth ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva. "Sono davvero orgoglioso di quanto abbiamo fatto, abbiamo vinto dopo esser stati in inferiorità numerica e sotto di un gol. Che squadra, che spirito, che energia". ha detto ieri sera un Marco Rose al settimo cielo. Il manager tedesco la scorsa estate ha preso il posto di Andoni Iraola passato al Liverpool: un cambio epocale, il più delicato degli ultimi anni di casa Bournemouth. Un cambio da cui la squadra inglese sta uscendo più forte di prima, anche se tutti fino a pochi mesi pensavano che fosse il manager basco il segreto dei successi delle cherries.

Già superate le cessioni di cinque big

La storia del Bournemouth degli ultimi anni è semplicemente incredibile. La scorsa estate è stata quella del cambio di allenatore, nella stagione precedente sono invece andati via in ordine sparso Antoine Semenyo (72 milioni presi dal Manchester City), Alya Zabarnyi (63 per venderlo al PSG), Dean Hujsen (62.5 milioni per darlo al Real Madrid), Milos Kerkez (al Liverpool per 47 milioni) e Dango Ouattara (al Brentford per 43 milioni). Un incasso da circa 300 milioni di cui la metà reinvestiti per una squadra che in questo momento occupa il quinto posto in Premier League ed è prima in Europa League. Una squadra che sta vivendo un'altra stagione incredibile, nonostante i continui stravolgimenti dell'ultimo anno e mezzo.