Kondogbia e il razzismo: "In Italia diversi episodi spiacevoli. Oggi uscirei dal campo"

Geoffrey Kondogbia ha affrontato il tema razzismo in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "Qui in Spagna- ha dichiarato il centrocampista del Valencia - non ho sofferto nulla, in Italia sì, diversi episodi. Però non si possono trarre conclusioni definitive: magari qualcuno le dice che qui gli è successo qualcosa e in Italia no. Pensieri? Allora ero più giovane, oggi se mi dovesse capitare non discuterei con nessuno: esco dal campo e basta. Anche se è una partita di Champions League

o una sfida importante di Liga. È il momento di farla finita con i lamenti. Si continua a ripetere che dobbiamo far qualcosa, ma non si fa nulla. Ed è una questione di rispetto per sé stessi, le vittime del razzismo devono rispettarsi".