Kvara e un Pallone d'Oro in stampelle? Non sarebbe l'unico: Van Basten e Rodri i precedenti

L'infortunio di Kvicha Kvaratskhelia è arrivato a pochi giorni dalla scelta del Pallone d'Oro del 2026 in cui è uno dei grandi favoriti, nonostante la sua assenza dai Mondiali. Non certo per colpa sua, intendiamoci, ma che ha di fatto un peso specifico importante. Tuttavia parliamo del miglior giocatore della Champions League 2025/26, campione in carica e autore di 19 reti e 11 assist nella scorsa stagione sportiva col Paris Saint-Germain. E non è fantascienza immaginarlo a Londra il 26 ottobre in smoking e stampelle, con il premio in mano.

Van Basten, trofeo in mano e in volo a operarsi

E non sarebbe nemmeno la prima volta: è ancora nell'immaginario collettivo Marco van Basten nel dicembre 1992 riceve il suo terzo Pallone d'Oro, superando in volata Hristo Stoichkov e nonostante venisse da un Europeo nel quale non solo non realizzò nemmeno un gol, ma fallì il rigore decisivo in semifinale contro la Danimarca. Il cigno di Utrecht non appena prese in mano il prestigioso riconoscimento volò a St. Moritz per operarsi alla caviglia destra. Tornerà quattro mesi e mezzo dopo, poi si fermerà di nuovo. Ma questa è un'altra storia.

Rodri, il più recente

In tempi più recenti ricordiamo Rodri, che si presentò sul red carpet in stampelle a seguito dell'operazione al ginocchio. In quel caso il giocatore si era rotto il legamento crociato anteriore. I giochi erano comunque fatti, troppo importante fu il suo contributo alla vittoria degli Europei della Spagna. Con buona pace di Vinicius e del Real Madrid che decise di boicottare l'evento.