L'algoritmo della discordia e gli stadi riaperti: un'altra giornata per il futuro del calcio

In un'intervista a Il Mattino , il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è tornato sul discusso algoritmo, ovvero lo strumento proposto dalla FIGC per decidere il campionato in caso di nuovo stop. "È stato sollevato molto rumore senza nemmeno conoscere di cosa di tratta. Non vogliamo chiamarlo così? Chiamiamolo criterio per la definizione delle graduatorie ispirato al merito sportivo. Se il campionato si dovesse fermare un'altra volta, non ritengo giusto, ad esempio, cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare, con club che magari ne hanno giocate di meno rispetto ad altri. Sarà ispirato a un principio di equità e buon senso", ha detto Gravina.