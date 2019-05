© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Atletico Madrid tiene banco il futuro di Antoine Griezmann. L'attaccante francese sembra essere sempre più tentato dall'ipotesi Barcellona e per questo la dirigenza dei Colchoneros deve essere pronta ad una eventuale sostituzione. A tal proposito il quotidiano AS propone due piste di mercato che spostano le attenzioni dell'Atletico verso la Serie A. Secondo il giornale spagnolo, infatti, il club di Madrid starebbe valutando sia Paulo Dybala che Mauro Icardi, rispettivamente numero dieci e numero 9 di Juventus e Inter, come sostituti di Griezmann.