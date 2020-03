"L'attimo di cui avevamo bisogno": il gol di Dybala essenza del calcio in 9 tocchi

vedi letture

"Non avevamo bisogno che di questo, un attimo che ci allontanasse da tutto e ci portasse nella terra dove il calcio è magia". Il gol di Paulo Dybala è stato un gesto di bellezza pura, che per un momento ha fatto dimenticare a milioni di appassionati tutti i problemi delle ultime settimane. "Una partita vera, una messa in scena claustrofobica", con un protagonista assoluto: Paulo Dybala, entrato dalla panchina, ci mette otto minuti a lasciare la firma. Entra e segna un gol da 10, in tutto e per tutto, per pensiero ed esecuzione. In quei nove tocchi c'è l'essenza del calcio.