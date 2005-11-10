Ufficiale Dopo aver lasciato l'Inter, De Vrij firma con il Panathinaikos: contratto fino al 2027

Stefan de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos: il difensore ha lasciato l'Inter e ha firmato fino al 2027 dopo essersi svincolato. Le sue prime parole sono state di gioia: "Decisivi il progetto e l'approccio"

Stefan de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos. Il difensore olandese ha salutato nella giornata di oggi l'Inter, con cui ha giocato per 8 anni, e si è trasferito a parametro zero nel club della città di Atene. Un acquisto che permetterà alla società di migliorare il reparto arretrato e anche le proprie ambizioni: l'ex nerazzurro ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2027.

Le parole di De Vrij

Il centrale è stato presentato attraverso un video in cui suona il pianoforte, per rimarcare ancora una volta quanto la classe sia un qualcosa che lo caratterizzi in maniera significativa, malgrado per il ruolo che ricopra non sia una prerogativa assoluta. Lui ha commentato così il suo arrivo in Grecia: "L'approccio e il progetto della squadra sono stati decisivi per il mio arrivo al Panathinaikos".

Il saluto all'Inter

Questo invece il messaggio che ha voluto mandare al suo ex club nella giornata odierna: "Cari interisti, non è semplice trovare le parole giuste quando si arriva a un momento come questo. Sono stati 8 anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, vittorie, delusioni e crescita. Anni nei quali ho avuto l’onore di indossare questa maglia e il privilegio di appartenere a questa grande famiglia. Ho sempre dato il massimo, sia quando il mio nome era tra i protagonisti sia quando il contributo richiesto era più silenzioso, perché credo che l’amore per una squadra non si misura dai minuti giocati, ma dall’impegno e dal rispetto che si dimostrano ogni giorno. Adesso sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso, di cercare nuove sfide e nuove opportunità per esprimermi. Fa parte della carriera di ogni giocatore ascoltare queste sensazioni e avere il coraggio di seguirle, senza dimenticare quello che è stato fatto. Voglio ringraziare tutti: i compagni che hanno condiviso con me lo spogliatoio, gli allenatori che hanno contribuito alla mia crescita, ogni persona che lavora dietro le quinte e rende possibile tutto questo. E anche voi tifosi. Nei momenti più belli avete esultato con noi, in quelli più difficili non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete dato una forza immensa. Porterò per sempre nel cuore questa squadra, questa città e ogni emozione vissuta insieme. Grazie per l’amore che mi avete dato. Con affetto,

Stefan. Forza Inter".