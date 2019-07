L'Inter e la "fase 2" del mercato. Ma lo stallo su Dzeko resiste

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusa la questione delle plusvalenze - sottolinea il Corriere dello Sport - in queste ore è iniziata la "fase due" del mercato dell’Inter. Obiettivo soprattutto l’attacco, con i nomi di Edin Dzeko e Romelu Lukaku in cima alla lista. La trattativa più facile delle due è/era quella per il bosniaco e un’intesa di massima tra le parti fino a mercoledì era possibile intorno a quota 15-17 milioni, magari inserendo una contropartita tecnica. Il blitz della Roma su Barella, però, ha complicato anche la vicenda.

Il ritorno dalle vacanze - In mezzo c'è Dzeko che prosegue le sue vacanze e che spera di tornare a Roma non per allenarsi con Florenzi e compagni, ma solo per svuotare casa e armadietto prima di iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lui con l’Inter ha già l’accordo (triennale da 4,5 milioni), ma manca ancora la fumata bianca tra le due società.