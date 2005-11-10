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L'Inter e Mkhitaryan ancora insieme: il centrocampista ha rinnovato fino al 2027

L'Inter e Mkhitaryan ancora insieme: il centrocampista ha rinnovato fino al 2027 TUTTOmercatoWEB
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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:10Serie A
L'Inter ed Henrikh Mkhitaryan proseguono ancora insieme: il club nerazzurro ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il rinnovo di contratto del centrocampista armeno fino al 30 giugno 2027.

Le strade dell'Inter e di Henrikh Mkhitaryan, come ormai era noto un po' a tutti, non si separano. Il centrocampista armeno ha rinnovato il proprio contratto di un altro anno, rimandando così il ritiro dal calcio giocato, come annunciato dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027".

Il comunicato dell'Inter

La società di Viale della Liberazione ha ovviamente voluto ricordare il perché ha deciso di confermare l'ex Roma, ormai a Milano da 4 anni: "Esperienza, leadership, mentalità vincente, sicurezza e controllo costanti in mezzo al campo: dopo quattro anni di successi conquistati da protagonista, Henrikh Mkhitaryan e l'Inter continueranno insieme fino al 2027. Il prolungamento di contratto lega il centrocampista armeno ai colori nerazzurri per un'altra stagione, per vivere un nuovo capitolo di una storia iniziata nell'estate 2022. Mkhitaryan ha portato la sua grande esperienza internazionale, le sue incredibili qualità tecniche e la sua grande intelligenza tattica, diventando così un elemento fondamentale del centrocampo nerazzurro.

La sua maturità nel leggere i momenti della partita, alternando la gestione orizzontale all'attacco verticale, lo hanno reso un perno della squadra già nella sua prima stagione, conclusa con 49 presenze, 5 gol e 2 assist: un'annata che ha visto l'Inter conquistare Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e arrivare a giocarsi la finale di Champions League. Un percorso su cui Mkhitaryan ha messo un timbro indimenticabile, segnando il gol dello 0-2 nella semifinale di andata contro il Milan.

Qualche mese dopo ha vissuto un altro derby da protagonista assoluto, quello del settembre 2023: l'armeno ha messo a segno una doppietta nel 5-1 che ha aperto la stagione della Seconda Stella, un momento rimasto nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. Un'annata in cui ha stabilito il suo record di assist con l'Inter (11 tra tutte le competizioni) e in cui ha conquistato il suo primo Scudetto in carriera. La sua presenza nello scacchiere nerazzurro è stata decisiva, la sua costanza lo ha reso un elemento fondamentale nello sviluppo del gioco: le 53 presenze della stagione 2024/25 rappresentano il suo miglior dato con la maglia dell'Inter, e hanno evidenziato la sua incredibile longevità, messa in mostra anche nell'annata appena terminata. Nella stagione 2025/26 Mkhitaryan è sceso in campo in 39 occasioni e ha segnato 4 gol: una rete pesantissima a Lecce, per sbloccare un match fondamentale nella corsa al titolo, e il sigillo nel match Scudetto in casa contro il Parma. Il suo gol del 2-0 ha fatto definitivamente partire la festa di San Siro, coronata poi una settimana più tardi con le celebrazioni per il Double. Due Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane conquistate in quattro anni di altissimo livello in cui ha collezionato 187 presenze in maglia nerazzurra, arricchite da 12 gol e 21 assist: un legame speciale, pronto a estendersi per un’altra stagione".

Ieri avevano salutato in 4

Il suo rinnovo non era però così scontato, anche alla luce del fatto che in 4 non hanno prolungato il loro accordo. A Sommer, Acerbi e Darmian infatti non è stata fatta neanche un'offerta, De Vrij invece ha preferito misurarsi con un campionato e una realtà diversa trasferendosi al Panathinaikos. Per l'olandese contratto fino al 2027

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