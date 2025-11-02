Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino

L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirinoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Chivu forse non avrà mosso un sopracciglio ma l’Inter, dopo il pareggio del Napoli, ha un’occasione d’oro. Aspettando il posticipo Milan-Roma, in vetta alla Serie A c’è il traffico dell’ora di punta. I nerazzurri sono nel gruppo e battendo l’Hellas Verona nel lunch match accorcerebbero sui campioni d’Italia tenendo a distanza la nuova Juventus di Luciano Spalletti. Al Bentegodi non c’è Thuram e Chivu valuta qualche rotazione anche in altri reparti. La squadra però non sarà ribaltata perchè Verona può essere uno dei tanti snodi cruciali sulla strada dello scudetto.

Per Thuram ha vinto la prudenza, appuntamento in Champions League
Com’era prevedibile Marcus Thuram non è partito per la trasferta di Verona. Il francese ha partecipato con il gruppo agli ultimi allenamenti ma lo staff medico nerazzurro non vuole forzare i tempi. Oggi a fianco di Lautaro Martinez ci sarò uno tra Bonny e Pio Esposito, con l’ex Parma in vantaggio per giocare titolare. Thuram tornerà a mettere minuti nelle gambe nel match di Champions League contro il Kairat Almaty la prossima settimana. Ma per recuperare la completa condizione ci vorrà ancora tempo. L’ultima partita dell’ex Gladbach, quando ha patito l’infortunio muscolare, è datata 30 settembre.

Da Carlos Augusto a Luis Henrique: il possibile assetto dell’Inter
Oggi potrebbe scendere in campo dal primo minuto Carlos Augusto ma la posizione del brasiliano è tutta da definire. L’ex Monza potrebbe giocare nei tre dietro, facendo riposare Bastoni, oppure alto a centrocampo al posto di Dimarco. Questo uno dei dubbi di Chivu che sulla destra potrebbe anche giocarsi la carta Luis Henrique. A centrocampo dovrebbe invece optare per il terzetto composto da Calhanoglu, Sucic e Barella. I tre mediani della vittoria con la Fiorentina sono quasi sicuri del posto. Occhio anche al fattore Zielinski. Dietro invece si va verso la conferma di Akanji e Stefan De Vrij.

Articoli correlati
Inter, Chivu: "Sucic sembra abbia 30 anni. La mia esultanza? Quando si fa gol bisogna... Inter, Chivu: "Sucic sembra abbia 30 anni. La mia esultanza? Quando si fa gol bisogna farlo"
Inter, Chivu: "Contento per Sucic, c'era bisogno di Bisseck centrale oggi" Inter, Chivu: "Contento per Sucic, c'era bisogno di Bisseck centrale oggi"
Inter, Chivu: "Rumore dei nemici? Non sto a sentire ciò che si dice, spreco di energie"... Inter, Chivu: "Rumore dei nemici? Non sto a sentire ciò che si dice, spreco di energie"
Altre notizie Serie A
Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!... Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!
Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non... Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non arriva
L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino
Spalletti parte col piede giusto: Kostic e Cambiaso lanciano la sua Juve Spalletti parte col piede giusto: Kostic e Cambiaso lanciano la sua Juve
Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre
Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo... Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo vincere"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
2 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
3 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
4 Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico
5 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!
Immagine news Serie A n.2 Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non arriva
Immagine news Serie A n.3 L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino
Immagine news Serie A n.4 Spalletti parte col piede giusto: Kostic e Cambiaso lanciano la sua Juve
Immagine news Serie A n.5 Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo
Immagine news Serie A n.6 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Catanzaro-Venezia: Aquilani cerca la terza vittoria consecutiva
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Cesena: esame di maturità per i bianconeri. Ai galletti servono punti
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Immagine news Serie C n.3 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.4 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…