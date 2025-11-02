L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino

Chivu forse non avrà mosso un sopracciglio ma l’Inter, dopo il pareggio del Napoli, ha un’occasione d’oro. Aspettando il posticipo Milan-Roma, in vetta alla Serie A c’è il traffico dell’ora di punta. I nerazzurri sono nel gruppo e battendo l’Hellas Verona nel lunch match accorcerebbero sui campioni d’Italia tenendo a distanza la nuova Juventus di Luciano Spalletti. Al Bentegodi non c’è Thuram e Chivu valuta qualche rotazione anche in altri reparti. La squadra però non sarà ribaltata perchè Verona può essere uno dei tanti snodi cruciali sulla strada dello scudetto.

Per Thuram ha vinto la prudenza, appuntamento in Champions League

Com’era prevedibile Marcus Thuram non è partito per la trasferta di Verona. Il francese ha partecipato con il gruppo agli ultimi allenamenti ma lo staff medico nerazzurro non vuole forzare i tempi. Oggi a fianco di Lautaro Martinez ci sarò uno tra Bonny e Pio Esposito, con l’ex Parma in vantaggio per giocare titolare. Thuram tornerà a mettere minuti nelle gambe nel match di Champions League contro il Kairat Almaty la prossima settimana. Ma per recuperare la completa condizione ci vorrà ancora tempo. L’ultima partita dell’ex Gladbach, quando ha patito l’infortunio muscolare, è datata 30 settembre.

Da Carlos Augusto a Luis Henrique: il possibile assetto dell’Inter

Oggi potrebbe scendere in campo dal primo minuto Carlos Augusto ma la posizione del brasiliano è tutta da definire. L’ex Monza potrebbe giocare nei tre dietro, facendo riposare Bastoni, oppure alto a centrocampo al posto di Dimarco. Questo uno dei dubbi di Chivu che sulla destra potrebbe anche giocarsi la carta Luis Henrique. A centrocampo dovrebbe invece optare per il terzetto composto da Calhanoglu, Sucic e Barella. I tre mediani della vittoria con la Fiorentina sono quasi sicuri del posto. Occhio anche al fattore Zielinski. Dietro invece si va verso la conferma di Akanji e Stefan De Vrij.