La B per riprendere come la A. Serie C: si decide in Assemblea ma è caos su stop e promozioni

Tuttosport oggi in edicola fa il punto anche sui campionati e sulle leghe di B e di C e sulla loro ripresa. La cadetteria sta viaggiando in scia ala massima serie, aspettando direttive: Balata pare intenzionato alla ripresa anche se come calendario i club potrebbero ripartire dopo per mettersi in regola con le indicazioni federali. La Lega Pro deciderà nell'assemblea dei club programmata per il 4 maggio. L'idea sarebbe quella di dare lo stop ai campionati, promosse le prime dei tre gironi (Monza, Vicenza, Reggina), quarta sorteggiata tra le 27 ai play-off. Niente retrocessioni in D. Il documento verrà messo ai voti e portato al Consiglio Federale, una decisione autonoma che avrebbe fatto irritare B e D. Intanto Ghirelli scrive a Sibilia per rassicurarlo sulle promozioni dai Dilettanti, pensando a una riforma dei campionati.