La Fiorentina aspetta Kean e si stringe intorno a lui. A Cagliari buoni segnali dai 'sostituti'

La Fiorentina si è stretta attorno a Moise Kean e al suo problema familiare che l'ha costretto a volare a Parigi a ridosso del match col Cagliari e a saltare così l'impegno in terra sarda. Un'assenza che, per quanto pesante, non ha comunque inciso sulle sorti dell'incontro. Anzi, si può dire che dalla sfida dell'Unipol Domus il tecnico viola Raffaele Palladino abbia tratto spunti e indicazioni interessanti.

In assenza di Kean, la Fiorentina è stata spinta infatti dai suoi 'sostituti atipici'. L'argentino Beltran ha ritrovato la via della rete, che in campionato aveva smarrito da 3 mesi, e ha deciso la partita grazie al suo colpo di testa. Non ha segnato l'islandese Gudmundsson, che però si è rivelato centrale come poche altre volte in questa sua esperienza viola nello sviluppo del gioco.

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, aveva commentato così la vittoria di Cagliari: "Siamo felici di aver fatto una grande vittoria, i ragazzi sono stati fantastici, con una prestazione di cuore e sacrificio ma pure di qualità tecniche. Sapete bene cosa abbiamo passato in questi giorni, abbiamo reagito alle difficoltà da grandi uomini e da squadra matura. La vittoria dà valore al percorso, continuiamo nella striscia positiva e diamo continuità ai risultati. Dedichiamo la vittoria a Kean, che non poteva essere con noi per problemi familiari".