Dopo Dzeko anche Fazzini: in attesa di Pioli si muove il mercato della Fiorentina

La Fiorentina, in attesa di annunciare il prossimo allenatore che salvo scossoni non attesi sarà Stefano Pioli, si muove e porta avanti le varie trattative per il mercato in entrata. Aspettando il 15 luglio, giorno della scadenza della clausola di Moise Kean, nei giorni scorsi la società gigliata ha definito l'arrivo di Edin Dzeko.

Nelle scorse ore il bosniaco ha superato le visite mediche a Roma prima di dirigersi al Viola Park per un primo contatto col mondo Fiorentina. Il giocatore sta sistemando, tramite il suo entourage, gli ultimi dettagli burocratici e solo dopo firmerà il suo contratto annuale da 1,8 milioni di euro netti con opzione per la seconda stagione legata alle presenza.

Il comparto mercato della Fiorentina si è però portato avanti anche per i lavori a centrocampo e nelle scorse ore ci sono stati importanti passi in avanti nella trattativa con l'Empoli per Jacopo Fazzini: la Fiorentina ha così superato Bologna e Napoli, le altre squadre interessate, arrivando ad una base di accordo per poco meno di 10 milioni di euro. Le prossime ore saranno quelle giuste per definire anche gli ultimi dettagli, col giocatore attualmente impegnato con l'Italia Under 21 che salvo sorprese sarà presto un nuovo giocatore viola.