La Fiorentina che verrà: da Montella a Di Francesco, tutte le possibilità

© foto di Federico De Luca

Ore di riflessione e rivoluzione in casa Fiorentina. Per i prossimi impegni, praticamente certa la promozione di Emiliano Bigica dalla Primavera alla prima squadra. Poi però bisognerà lavorare per il futuro, servirà programmare le prossime stagioni. E per quelle occasioni, difficilmente la Fiorentina andrà avanti con Bigica, anzi.

Già da diverse settimane, il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino sta lavorando in questo senso e la scelta di Stefano Pioli di dimettersi non farà altro che accelerare questo processo. Tanti i tecnici già sondati, c'è Eusebio Di Francesco con cui c'è anche un accordo di massima su base triennale .