La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato. E mancano alternative in cabina di regia

Troppe palle perse, troppi passaggi sbagliati e da lì sono nati tutti i problemi. E' stata una notte da dimenticare per la Fiorentina, k.o. a San Siro contro un'Inter molto brava ad andare in verticale ad ogni possesso riconquistato. La gara è finita 4-0 e questo rende quella viola la peggior difesa del campionato ad oggi.

Stando a quanto riferito dal Corriere Fiorentino, non si può nascondere che la maggior parte dei problemi è nata da un centrocampo incapace sia di costruire gioco che di fare filtro. Un reparto dove Italiano ieri non aveva alternative, in particolare per regista e trequartista, e sui cui dovrà lavorare durante la sosta.