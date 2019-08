La guerra di O Ney: sogna il Barcellona, ma non scarta Juventus e Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Barcellona, Juventus o Real Madrid: è guerra totale per Neymar. Cedere l'attaccante brasiliano entro la fine del mercato, d'altronde, è diventato ormai una sorta di obbligo per il Paris Saint-Germain, determinato a chiudere quanto prima la trattativa col miglior offerente per placare gli animi in rivolta dei tifosi.

'O Ney' non ha mai nascosto la sua voglia di cambiare aria e, dopo due stagioni con 58 presenze e 51 reti con la maglia dei transalpini, ha deciso di tornare a "casa". Nella sua Barcellona, la squadra che lo aveva acquistato dal Santos nel 2013, coccolandolo e crescendolo a suon di titoli per ben quattro anni. Insomma, se fosse per Neymar, la scelta sarebbe già fatta. Il problema - non da poco - è convincere però il PSG, che nell'estate 2017 ha versato la sua clausola record da ben 222 milioni di euro per regalarsi un'arma Champions. Il senno di poi dice invece aspettative disattese (a livello di club), un feeling mai sbocciato e un caso di mercato che diventa giorno dopo giorno più scomodo a Parigi e dintorni.

Eppure, è ancora il ds Leonardo ad avere il coltello dalla parte del manico. E, se i blaugrana nelle prossime ore presenteranno un'offerta ufficiale di prestito oneroso con diritto di riscatto (in stile Coutinho-Bayern), la Juventus e il Real Madrid restano sempre spettatrici interessate in virtù di possibili proposte ben più allettanti. Coi bianconeri disposti magari a sacrificare Paulo Dybala e i blancos uno tra Varane e Modric (non Vinicius Jr), entrambi con un'importante aggiunta cash (100 milioni). Un'agguerrita corsa a tre, in cui nessun colpo di scena ad oggi può essere escluso. Anche perché Neymar, pur preferendo nettamente il Barça, continua a tenere aperta ogni porta.