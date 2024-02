La Juve sfida Man United e Tottenham per Koopmeiners: l'Atalanta chiede 60 milioni

La Juventus è pronta a sfidare le big inglesi per Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista dell'Atalanta è il prescelto per alzare il livello della mediana e garantire anche gol, ma acquistarlo non sarà semplice. Sono già stati avviati i contatti, che risultano positivi, con il suo agente Bart Baving, ma difficilmente basteranno 40 milioni di euro per strapparlo alla Dea, almeno questo è quanto emerge dopo le prime chiacchiere con i Percassi.

L'olandese ne vale almeno 60 per la dirigenza bergamasca, abituata a non fare sconti come dimostrano le cessioni di Romero e Hojlund, venduti a 55 e 85 milioni di euro a Tottenham e Manchester United. Proprio gli Spurs e i Red Devils sono due grandissimi estimatori del 25enne, con Erik ten Hag, suo connazionale, che non vede l'ora di allenarlo. La stessa cosa però vale per Allegri, che condivide con Giuntoli la passione per Koopmeiners.

Il dirigente bianconero lo aveva già corteggiato quando era al Napoli e si tratta dunque del più classico dei ritorni di fiamma. In tutto questo l'Atalanta spera che si scateni un'asta dopo aver rinunciato 48 milioni di euro ad agosto e aver allungato fino al 2027 il contratto dell'ex AZ Alkmaar, che ora guadagna circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.