La Lazio in prestito - Il cipriota Karo della Salernitana: difficile che torni a Roma

vedi letture

Dopo un inizio di stagione su ottimi livelli, il rendimento di Andreas Karo è calato negli ultimi mesi. Classe '96, di ruolo difensore centrale, con la Salernitana quest'anno ha giocato 25 partite, segnando un gol e realizzando anche un assist. Sempre titolare fino a gennaio, poi ha cominciato a scendere in campo con meno continuità. La Lazio lo aveva prelevato la scorsa estate dall'Apollon Limassol, per poi girarlo a Salerno in prestito per 12 mesi. Il futuro è un'incognita, ma con ogni probabilità sarà lontano da Formello. Cessione o un altro prestito quindi le due vie che potrebbe seguire.